Горсовет Луцка Волынской области Украины отказался ужесточать карантинные меры вопреки решению вышестоящих инстанций. Такое решение было принято депутатами на внеочередной сессии 3 августа, передают «Волынские новости»

Ранее на Украине в связи с пандемией коронавируса поделили регионы на зоны. В число так называемой красной зоны вошли в том числе западные регионы — Волынская и Тернопольская области. Однако местное руководство отказалось подчиниться этому решению и заявило, что не станет ужесточать ограничения. Отказывающиеся усиливать карантин в красной зоне мэры ответят за каждого погибшего в своем городе - МВД Украины © пресс-служба "Нородного фронта"

«Заместитель руководителя управления по чрезвычайным ситуациям и гражданской защите населения Анатолий Свирский рассказал, что в Луцке насчитывается достаточно карантинных мероприятий, которые эффективно действуют, поэтому необходимости вносить дополнительные меры, чтобы остановить экономику города, нет», — говорится в сообщении.

Объявлено также, что в Луцке продолжат функционировать в прежнем режиме транспорт, коммунальные предприятия и учреждения образования.

Ранее скандал с отказом выполнять карантинные меры вспыхнул в Тернополе, там пассажиры поезда добились остановки в городе, хотя в «красной зоне» это не предусмотрено.