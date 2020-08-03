На Украине в 2021 году минимальную пенсию для тех, кто достиг возраста 65 лет и выполнил норматив по стажу, увеличат до 2500 грн, в 2022 году пенсия составит уже 2680 грн, а в 2023 году - 2870 грн, сообщает Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства

Согласно украинскому законодательству, пенсия для тех, кто выполнил условия по стажу и достиг 65 лет, должна составлять не менее 40% от минимальной зарплаты. В 2020 году это 1889 грн, однако вместе с ростом зарплат будет увеличиваться и этот показатель.

Доходы уменьшатся. Минсоцполитики раскрыло план «повышения» зарплат украинцев © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Как сообщили в министерстве, средняя зарплата должна составлять 12 тысяч гривен, а пенсия — не менее 40 процентов от этой суммы.