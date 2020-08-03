Согласно украинскому законодательству, пенсия для тех, кто выполнил условия по стажу и достиг 65 лет, должна составлять не менее 40% от минимальной зарплаты. В 2020 году это 1889 грн, однако вместе с ростом зарплат будет увеличиваться и этот показатель.
Как ранее отметили в ведомстве, это делается для того, чтобы вывести зарплаты из «тени», так как большинство украинцев получают зарплаты «в конвертах», из-за чего государство недополучает налоговые поступления.
Как сообщили в министерстве, средняя зарплата должна составлять 12 тысяч гривен, а пенсия — не менее 40 процентов от этой суммы.