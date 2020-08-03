Захват террориста Сухроба Каримова, который 3 августа захватил заложницу в киевском банке, попало на видео

Обнародованы подробности о личности киевского захватчика Сухроба Каримова © Facebook, Антон Геращенко

После этого к нему была допущена съемочная группа телеканала Zik, которая вела прямой эфир с террористом, но без звука. В этот момент в помещение проникли сотрудники СБУ, которые обезвредили террориста и задержали его.