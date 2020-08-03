«Газпром» в 2020 году поставит Белоруссии газ на $2,69 млрд и заплатит на транспортировку газа через страну 345 миллионов долларов, сообщает Прайм со ссылкой на пресс-службу компании

«Определить, что исходя из рыночной стоимости расчетная стоимость поставляемого газа в 2020 году в Республику Беларусь должна ориентировочно составить 2 690 000 000 (Два миллиарда шестьсот девяносто миллионов) долларов США», — пишет агентство.

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При этом уточняется, что ценовые параметры контракта на 2020 год были согласованы сторонами еще в феврале.