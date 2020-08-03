«Определить, что исходя из рыночной стоимости расчетная стоимость поставляемого газа в 2020 году в Республику Беларусь должна ориентировочно составить 2 690 000 000 (Два миллиарда шестьсот девяносто миллионов) долларов США», — пишет агентство.
Также указывается, «что исходя из рыночной стоимости ориентировочная стоимость услуг по транспортировке природного газа через территорию Республики Беларусь в 2020 году должна составить 345 000 000 (Триста сорок пять миллионов) долларов США».
При этом уточняется, что ценовые параметры контракта на 2020 год были согласованы сторонами еще в феврале.