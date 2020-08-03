Украинский телеканал Zik 3 августа ведет прямую трансляцию из помещения банка в Киеве, где вместе с заложницей находится террорист Сухроб Каримов

СМИ: террорист в Киеве кроме выхода в прямой эфир требует 40 тыс. грн © REUTERS, Valentyn Ogirenko

Каримов потребовал продемонстрировать ему со смартфона, что он действительно находится в прямом эфире.

В это время на канале Zik выступал по видеосвязи блогер Анатолий Шарий, пользуясь тем, что террорист наблюдает за прямым эфиром, Шарий призвал его сдаться.

В понедельник, 3 августа, Каримов вошел в помещение АО «Универсал банка» в бизнес-центре «Леонардо» в Киеве и попросил вызвать полицию, угрожая взорвать бомбу, которая якобы находится у него в рюкзаке. Все сотрудники смогли покинуть здание, в заложниках осталась лишь женщина — руководитель отделения банка. Злоумышленник требует предоставить ему возможность сделать обращение в прямом эфире ТВ.