Захвативший 3 августа заложницу в Киеве Сухроб Каримов является гражданином Узбекистана, который получил вид на жительство на Украине три года назад и работал барменом. Об этом со ссылкой на МВД страны сообщают местные СМИ

В понедельник, 3 августа, Каримов вошел в помещение АО «Универсал банка» в бизнес-центре «Леонардо» в Киеве и попросил вызвать полицию, угрожая взорвать бомбу, которая якобы находится у него в рюкзаке. Все сотрудники смогли покинуть здание, в заложниках осталась лишь женщина — руководитель отделения банка. Злоумышленник требует предоставить ему возможность сделать обращение в прямом эфире ТВ. Полиция опубликовала фото киевского террориста и заложницы, а также обнародовала его имя © Facebook, Антон Геращенко

Сообщается, что он был зарегистрирован в селе Новопетровка под Бердянском Запорожской области. У злоумышленника есть жена и дочь.

Ранее появилась информация, что Каримов также требует 40 тысяч гривен (106,1 тыс. рублей).

По словам замглавы МВД Украины Антона Геращенко, Каримов психически неуравновешен.