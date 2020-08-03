Сухроб Каримов, захвативший отделение банка с заложницей в киевском бизнес-центре требует 40 тысяч гривен (106,1 тыс. рублей). Об этом 3 августа сообщают украинские СМИ

Киевский террорист Каримов заявил, что бомба сработает даже в случае его ликвидации - СМИ © Facebook, Антон Геращенко

Ранее, 3 августа, Каримов вошел в помещение АО «Универсал банка» в бизнес-центре «Леонардо» в Киеве и попросил вызвать полицию, угрожая взорвать бомбу, которая якобы находится у него в рюкзаке. Все сотрудники смогли покинуть здание, в заложниках осталась лишь женщина — руководитель отделения банка. Злоумышленник требует предоставить ему возможность сделать обращение в прямом эфире ТВ.