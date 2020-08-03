Такую информацию, в частности, распространило издание «Страна.ua». Утверждается также, что это подтверждают и другие журналисты, присутствующие на месте ЧП. Об этом же говорят сотрудники бизнес-центра, которые сумели покинуть здание.
Ранее, 3 августа, Каримов вошел в помещение АО «Универсал банка» в бизнес-центре «Леонардо» в Киеве и попросил вызвать полицию, угрожая взорвать бомбу, которая якобы находится у него в рюкзаке. Все сотрудники смогли покинуть здание, в заложниках осталась лишь женщина — руководитель отделения банка. Злоумышленник требует предоставить ему возможность сделать обращение в прямом эфире ТВ.