Гражданин Узбекистана Сухроб Каримов пригрозил, что якобы находящаяся при нем бомба будет приведена в действие даже в случае его убийства. Об этом 3 августа пишет Klymenko Time

Полиция опубликовала фото киевского террориста и заложницы, а также обнародовала его имя © Facebook, Антон Геращенко «Киевский террорист Сухроб Каримов заявил, что бомба сдетонирует даже в случае его смерти. Действительно ли у него есть бомба — пока неизвестно», — говорится в публикации. В настоящий момент введен план «Бумеранг», спецоперации на месте ЧП ведет Служба безопасности Украины.