В понедельник, 3 августа, Каримов вошел в помещение АО «Универсал банка» в бизнес-центре «Леонардо» в Киеве и попросил вызвать полицию, угрожая взорвать бомбу, которая якобы находится у него в рюкзаке. Все сотрудники смогли покинуть здание, в заложниках осталась лишь женщина — руководитель отделения банка. Злоумышленник требует предоставить ему возможность сделать обращение в прямом эфире ТВ.
«Киевский террорист Сухроб Каримов заявил, что бомба сдетонирует даже в случае его смерти. Действительно ли у него есть бомба — пока неизвестно», — говорится в публикации.
В настоящий момент введен план «Бумеранг», спецоперации на месте ЧП ведет Служба безопасности Украины.