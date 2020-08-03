Служба безопасности Украины (СБУ) координирует спецоперацию в Киеве, где в бизнес-центре гражданин Узбекистана захватил заложницу и угрожает взорвать бомбу. Об этом 3 августа у себя в Facebook сообщил замглавы МВД Антон Геращенко

Полиция опубликовала фото киевского террориста и заложницы, а также обнародовала его имя © Facebook, Антон Геращенко Сухроб Каримов вошел в помещение АО «Универсал банка» в бизнес-центре «Леонардо» в Киеве и попросил вызвать полицию, угрожая взорвать бомбу, которая якобы находится у него в рюкзаке. Все сотрудники смогли покинуть здание, в заложниках осталась лишь женщина — руководитель отделения банка. Злоумышленник требует предоставить ему возможность сделать обращение в прямом эфире ТВ.

По словам Геращенко, введен в действие план «Бумеранг», руководство спецоперацией взяла на себя СБУ.

Отметим, в предыдущих недавних ЧП с захватом заложников в Луцке и Полтаве СБУ не принимала активного участия.