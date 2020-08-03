В понедельник, 3 августа, гражданин Узбекистана Сухроб Каримов вошел в помещение АО «Универсал банка» в бизнес-центре «Леонардо» в Киеве и попросил вызвать полицию, угрожая взорвать бомбу, которая якобы находится у него в рюкзаке. Все сотрудники смогли покинуть здание, в заложниках осталась лишь женщина — руководитель отделения банка. Злоумышленник требует предоставить ему возможность сделать обращение в прямом эфире ТВ.
По словам Геращенко, введен в действие план «Бумеранг», руководство спецоперацией взяла на себя СБУ.
Отметим, в предыдущих недавних ЧП с захватом заложников в Луцке и Полтаве СБУ не принимала активного участия.