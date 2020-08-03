Неназванный мужчина вошел в помещение АО «Универсал банка» в столичном бизнес-центре «Леонардо» и попросил вызвать полицию, угрожая взорвать бомбу, которая якобы находится у него в рюкзаке. Все сотрудники смогли покинуть здание, в заложниках остался лишь руководитель отделения банка.
По словам Геращенко, террорист требует выхода в прямой эфир телеканалов. Заложником является женщина, которая руководит отделением банка.
Он добавил, что события в Киеве будут квалифицироваться как теракт, а вопрос с преступником будет «решен по закону».