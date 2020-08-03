Замглавы МВД Украины Антон Геращенко заявил, что захват заложника в Киеве будет квалифицироваться как террористический акт. Об этом 3 августа он заявил в эфире телеканала «Украина 24»

Съемочные группы допустили к зданию в Киеве, где террорист удерживает заложника и требует выхода в прямой эфир © РИА Новости, Евгений Биятов | Перейти в фотобанк

По словам Геращенко, террорист требует выхода в прямой эфир телеканалов. Заложником является женщина, которая руководит отделением банка.

Он добавил, что события в Киеве будут квалифицироваться как теракт, а вопрос с преступником будет «решен по закону».