Сын известного украинского промышленника и политика Вячеслава Богуслаева - Александр – приобрел итальянский остров Галлинара в Лигурийском море. Об этом сообщили 3 августа местные издания

Китаевед рассказал, зачем на самом деле Пекину понадобилась «Мотор Сич» © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк Corriere della Sera, сделка на сумму более 10 миллионов евро была заключена 17 июля между представителями группы состоятельных семей из Пьемонта и Лигурии, которым с 1970-х годов принадлежала Галлинара, и компанией Galinette из Монте-Карло.

Издание утверждает, что за Galinette стоит человек, личные данные которого полностью совпадают с данными 42-летнего Александра Богуслаева, проживающего в Княжестве Монако, но имеющего гражданство островного государства Гренада.

Это сын Вячеслава Богуслаева, который многие годы руководит одним из крупнейших в мире предприятием по производству авиационных газотурбинных двигателей — запорожским «Мотор Сич» — и входит в число наиболее богатых людей Украины.

«Теперь Богуслаев сможет установить воображаемый украинский (или гренадский) флаг на вершине острова», — пишет Corriere della Sera.

В муниципалитете лигурийского города Албенга, к которому в административном плане относится Галлинара, сообщили, что не имеют информации относительно продажи острова, поскольку он является частной собственностью.

Остров издалека напоминает черепаху. Его площадь составляет около 11 гектаров. В конце 1970-х годов Галлинару купила группа семей предпринимателей из Пьемонта и Лигурии. Как сообщали итальянские СМИ, в последнее время у хозяев этого необычного объекта недвижимости возникли многочисленные проблемы. Они были связаны с природоохранным статусом острова, сложными взаимоотношениями с местными властями, а также с финансовыми трудностями.