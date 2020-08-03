Вице-премьер украинского правительства по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина рассказала о своем отношении к 5G в эфире ObozTV 2 августа

Не просто вышки. Почему на самом деле мир ополчился на 5G © РИА Новости, Яков Андреев | Перейти в фотобанк

По мнению Стефанишиной, что касается Украины, то подобные воззрения имеют конспирологический характер, но для этого есть и объективные условия, например слабая защита персональных данных в стране.

«Я такие заявления отношу к так называемым мифам Глазьева», — сказала она, уточнив, что речь идет об академике Российской академии наук, бывшем советнике президента РФ Сергее Глазьеве. По версии Стефанишиной, во время Евромайдана 2013-2014 гг. Глазьев «производил мифологический нарратив» о незавидном будущим Украины.