5G — пятое поколение мобильной связи, которое запущено в коммерческое использование в 2018 году. На фоне эпидемии коронавируса в мире стали распространяться слухи о негативном влиянии вышек 5G на здоровье, при этом научное сообщество заявляет о полной безопасности этой связи.
По мнению Стефанишиной, что касается Украины, то подобные воззрения имеют конспирологический характер, но для этого есть и объективные условия, например слабая защита персональных данных в стране.
«Я такие заявления отношу к так называемым мифам Глазьева», — сказала она, уточнив, что речь идет об академике Российской академии наук, бывшем советнике президента РФ Сергее Глазьеве. По версии Стефанишиной, во время Евромайдана 2013-2014 гг. Глазьев «производил мифологический нарратив» о незавидном будущим Украины.