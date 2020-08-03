В ситуации с захватом заложников в Луцке Максимом Кривошем окружение президента Владимира Зеленского впало в ступор и на протяжении восьми часов не могло предложить ему ни одного варианта решения проблемы, рассказал советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в интервью изданию «Страна.UA»

«Мы в Офисе президента долго обсуждали, стоит ли выполнять его (Кривоша, — прим. ред.) требования, и так и не могли принять решение. Решение в итоге принял сам Зеленский», — отметил Подоляк, добавив, что ситуация была критической.

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«И президент взял эту ответственность на себя и принял, на мой взгляд, абсолютно нормальное решение, которое разгрузило ситуацию», — сообщил Подоляк.

Максим Кривош, 21 июля захвативший автобус с пассажирами в центре Луцка, сейчас содержится в СИЗО, где объявил голодовку в знак протеста против условий его содержания.