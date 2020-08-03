«Мы в Офисе президента долго обсуждали, стоит ли выполнять его (Кривоша, — прим. ред.) требования, и так и не могли принять решение. Решение в итоге принял сам Зеленский», — отметил Подоляк, добавив, что ситуация была критической.
По его словам, на столе президента через три часа с момента захвата заложников должно было появиться несколько вариантов разрешения проблемы, однако у его офиса не было ни одного предложения на протяжении восьми часов.
«И президент взял эту ответственность на себя и принял, на мой взгляд, абсолютно нормальное решение, которое разгрузило ситуацию», — сообщил Подоляк.
Максим Кривош, 21 июля захвативший автобус с пассажирами в центре Луцка, сейчас содержится в СИЗО, где объявил голодовку в знак протеста против условий его содержания.