Украинцы наткнулись в лесу на «пальцы дьявола»

Житель Мукачево Закарпатской области Украины Олег Григорьев нашел в лесу возле села Верхняя Возница необычные грибы. Об этом на днях он написал на своей странице в Facebook

В Полтавской области нашли «колдовские» грибы © Національний природний парк "Пирятинський" / facebook

«После дождя весь лес, как морское дно — в красных звездах», — подписал фотографии грибник, попросив помочь определить их вид.

Эти грибы относятся к виду Clathrus archeri Dring из семьи Весёлковых. В народе их называют «пальцами дьявола». Молодой гриб выглядит как пятисантиметровое яйцо. Когда его внешняя оболочка разрывается, высвобождаются «щупальца», покрытые слизью. Они источают запах гнилого мяса, привлекающий насекомых.

Распространены они по большей части в Тасмании и в материковой Австралии, но изредка встречаются и в украинском Закарпатье.

Грибы занесены в Красную книгу Украины как исчезающий вид.