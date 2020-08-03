В Киеве мужчина поймал рыбу породы паку, зубы которой весьма напоминают человеческие. Видео своей рыбалки он опубликовал на своей странице в Facebook

По словам киевлянина, он рыбачил на местном озере Жандарка, предполагая наловить толстолобика, но на удочку ему попалось эдакое чудо-юдо.

Его добыча оказалась примерно вдвое больше мужской ступни, а во рту у нее были похожие на человеческие зубы.

Как известно, паку — родственница знаменитой амазонской пираньи, однако, в отличие от этой грозной хищницы всеядна, как и человек. Видимо, это и сказалось на формировании ее зубов в процессе эволюции.

Южноамериканская рыба встречается в пресных водоемах, в основном в Амазонии и Папуа-Новой Гвинее, где ее разводят искусственно.