Украинского лидера Владимира Зеленского вынудили переселиться из обычного дома в Киеве в одну из загородных резиденций из-за соображений безопасности. Об этом 3 августа рассказал изданию «Страна.ua» советник главы Офиса президента Михаил Подоляк

Заимствованный из сериала «Слуга народа» образ президента Украины, который едет на работу на велосипеде, был одним из центральных в предвыборной кампании Зеленского, позднее он даже перекочевал на эмблему его партии. Однако после истечения первого года на посту лидера государства Зеленскому пришлось покинуть свои апартаменты в столице и перебраться за город под надзор Управления госохраны. Дачи показательные: Где живет и где может отдохнуть Зеленский © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

По словам Подоляка, прежнее жилье Зеленского не отвечало требованиям безопасности. Например, вокруг его дома должна быть так называемая зона отсечения, то есть невозможность просматривать окна президентского дома через соседние строения. Также сотрудники службы безопасности не имели права досматривать и проверять гостей, которые приходили к соседям главы государства по дому.

«Он (Зеленский — ред.) не хотел выходить из образа простого человека. Он хотел, как в Швейцарии — президент садится на велосипед и едет. Зеленский искренне верил, что в Украине это тоже может работать. Он не понимал, что Украина — другая страна. Страна конфликтная, страна постоянного хайпа. Это не Швейцария, где все тихо и спокойно», — рассказал советник главы Офиса президента.