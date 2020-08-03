Пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель сделал правильно, что публично решила опровергнуть слухи о своей беременности от Владимира Зеленского, однако после этого в команде главы государства должны пересмотреть правила ведения соцсетей. Такое мнение изданию «Страна.ua» 3 августа высказал советник главы офиса президента Михаил Подоляк

Поползли слухи: в Сети обсуждают беременность Мендель от Зеленского © Facebook, Iuliia Mendel

По словам Подоляка, Мендель в данном случае имела право на эмоции, поэтому он поддержал ее в стремлении покончить со слухами об интимной связи с президентом. При это он отметил, что в других странах такая практика не распространена.

«Я считаю, что она имела на это право. Как раз исходя из состояния украинского общества. Возможно, в другой стране такие форматы были бы неприемлемы. Но для нас такой формат — единственный, который мог перебить волну негатива на этой теме», — сказал советник главы офиса президента.

Однако, отметил он, впредь все подобные видео и сообщения, даже личного характера, от приближенных к Зеленскому будут проходить премодерацию, за которую отвечает теперь сам Подоляк.