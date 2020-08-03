Ранее «24 канал» распространил информацию, согласно которой Мендель могла забеременеть от Зеленского. После того, как этот слух стал тиражироваться в СМИ и интернете, пресс-секретарь украинского лидера записала ролик с опровержением и выложила его у себя в Instagram.
По словам Подоляка, Мендель в данном случае имела право на эмоции, поэтому он поддержал ее в стремлении покончить со слухами об интимной связи с президентом. При это он отметил, что в других странах такая практика не распространена.
«Я считаю, что она имела на это право. Как раз исходя из состояния украинского общества. Возможно, в другой стране такие форматы были бы неприемлемы. Но для нас такой формат — единственный, который мог перебить волну негатива на этой теме», — сказал советник главы офиса президента.
Однако, отметил он, впредь все подобные видео и сообщения, даже личного характера, от приближенных к Зеленскому будут проходить премодерацию, за которую отвечает теперь сам Подоляк.