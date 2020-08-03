Генпрокуратура Белоруссии пока не получала от украинских коллег каких-либо ходатайств по поводу задержанных на территории республики россиян, сообщает РИА Новости 3 августа со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Офис генпрокурора Украины ранее заявил, что намерен требовать выдачи 28 задержанных в Белоруссии граждан для привлечения к уголовной ответственности за якобы преступления, совершенные ими по версии Киева в ходе конфликта в Донбассе.

«Каких-либо ходатайств в отношении задержанных на территории Беларуси сотрудников ЧВК "Вагнер" пока к нам не поступало», — цитирует агентство представителя пресс-службы.

Минск передал Киеву список задержанных в Белоруссии «наемников» © Скриншот из видео АТН

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал, что с высокой долей уверенности можно сказать, что задержанные в Белоруссии россияне являются сотрудниками частного охранного предприятия, в стране находились транзитом и опоздали на рейс.

Задержанные не совершали противоправных действий, а Россия не вмешивалась и не вмешивается во внутренние дела Белоруссии, добавил Песков.

Президент России Владимир Путин и члены Совбеза, как уточнял Песков, рассчитывают на скорое прояснение всех обстоятельств задержания россиян и их освобождение.