Офис генпрокурора Украины ранее заявил, что намерен требовать выдачи 28 задержанных в Белоруссии граждан для привлечения к уголовной ответственности за якобы преступления, совершенные ими по версии Киева в ходе конфликта в Донбассе.
«Каких-либо ходатайств в отношении задержанных на территории Беларуси сотрудников ЧВК "Вагнер" пока к нам не поступало», — цитирует агентство представителя пресс-службы.
29 июля КГБ Белоруссии сообщило о задержании 33 российских граждан, которые, по словам главы ведомства, являются «боевиками» частной военной компании (ЧВК) Вагнера и подозреваются в подготовке массовых беспорядков в республике перед выборами президента, назначенными на 9 августа.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал, что с высокой долей уверенности можно сказать, что задержанные в Белоруссии россияне являются сотрудниками частного охранного предприятия, в стране находились транзитом и опоздали на рейс.
Задержанные не совершали противоправных действий, а Россия не вмешивалась и не вмешивается во внутренние дела Белоруссии, добавил Песков.
Президент России Владимир Путин и члены Совбеза, как уточнял Песков, рассчитывают на скорое прояснение всех обстоятельств задержания россиян и их освобождение.