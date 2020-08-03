Мэр Умани Черкасской области Украины Александр Цебрий выразил обеспокоенность тем, что некоторые паломники-хасиды все-таки могут попробовать пробраться в город на празднование Рош-ха-Шана, несмотря на коронавирусный карантин. Свое видеообращение он на днях опубликовал в Facebook

Умань — традиционное место паломничества для хасидов, которые празднуют там несколько дней еврейский Новый год — Рош-ха-Шана. Выбор места не случаен — в этом украинском городе расположена могила основателя брацлавского хасидизма рабби Нахмана (1772-1810). Умань перед выборами: хасиды, карантин и коррупция местных властей © REUTERS, Valentyn Ogirenko/File Photo

Ранее Цебрий выразил опасение, что приезд нескольких десятков тысяч паломников может осложнить ситуацию с COVID-19 в городе, так как не все из них смогут предоставить необходимые справки об отсутствии заболевания, под вопросом также соблюдение в эти дни необходимой социальной дистанции.

В своем последнем обращении, мэр Умани рассказал, что в его руки попало письмо, в котором описывает способ, каким могут воспользоваться хасиды для приезда на Украину в обход всех ограничений.

«Пришло письмо, в котором сообщается, что в связи с запретом въезда паломников на территорию города Умань для празднования Рош-ха-Шана в израильской прессе появились объявления, что можно получить вид на жительство [на Украине] за 500 долларов или разрешение на въезд на 3 месяца за 330 долларов», — сообщил Цебрий.

Он подчеркнул, что считает подобные действия мошенничеством и уже обратился в миграционную службу.