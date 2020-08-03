Украинское интернет-издание hyser.com.ua 3 августа рассказало об опасностях, которые подстерегают любителей национального достояния страны - свиного сала

«Сало — это, без преувеличения, национальный продукт Украины. Однако, с ним связаны определенные опасности, которые могут возникнуть в случае, если продукт несертифицированный, некачествен или нарушены правила хранения», — говорится в публикации.

Не Украина. Названа страна, жители которой больше всех едят сало © РИА Новости, Евгений Епанчинцев | Перейти в фотобанк

С начала года было зафиксировано 40 таких случаев, два из которых завершились летально.

Сырое сало один из первых продуктов, от которого можно подхватить ботулизм. Также

потенциально опасны все консервированные продукты, если их плохо вымыли и недостаточно обработали при высокой температуре, хранили несоответственно. Также бактерия встречается в соленых и маринованных грибах.

Основные признаки ботулизма — нарушения зрения, при которых человек не видит буквы в книге, но различает отдаленные предметы, сухость во рту, нарушения речи, усталость, слабость в мышцах, рвота, диарея либо запор, головная боль и повышение температуры, пишет издание.

Ботулизм поражает центральную нервную систему, вызывает паралич мышц и острую дыхательную недостаточность.