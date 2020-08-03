Польский антимонопольный регулятор UOKiK наложил штраф на «Газпром» в размере 213 миллионов злотых, что составляет порядка 50 млн евро, из-за несотрудничества в расследовании по «Северному потоку 2», сообщает РИА Новости 3 августа со ссылкой на заявление ведомства

«Председатель управления по защите конкуренции и защите прав потребителей Республики Польша (UOKiK) Томаш Хрустны наложил штраф в размере почти 213 миллионов злотых на "Газпром" — это результат отсутствия сотрудничества в расследовании, проводимом в связи со строительством газопровода "Северный поток 2"», — цитирует агентство сообщение UOKiK.

Поясняется, что расследование регулятора касается создания консорциума, финансирующего строительство газопровода «Северный поток 2» без якобы необходимого на то согласия председателя UOKiK.

«Председатель UOKiK предъявил обвинения шести компаниям: "Газпром" из Российской Федерации, Engie из Швейцарии, а также Uniper, OMV, Shell и Wintershall из Голландии. В ходе этого разбирательства председатель UOKiK обратился за документами, относящимися к делу также к "Газпрому", однако компания отказалась предоставить информацию, важную для проводимого разбирательства», — говорится в релизе.

UOKiK в 2018 году инициировал антимонопольное расследование против «Газпрома» и его европейских партнеров-кредиторов в ходе реализации проекта «Северный поток 2» за «создание совместного предприятия без получения предварительного согласия президента UOKIK».

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UOKiK утверждает, что заключенные в апреле 2018 г. договоры по проекту то же самое, что и создание совместной компании, что требует согласия органа.

UOKiK перед этим воспрепятствовал созданию консорциума по строительству «Северного потока 2» из-за того, что сделка якобы ограничит конкуренцию и укрепит переговорные позиции «Газпрома» с клиентами в Польше.

Из-за этого Engie, Uniper, OMV, Shell, Wintershall и «Газпром» не смогли создать компанию — оператора для строительства «Северного потока 2» подобную той, что была создана в случае с первым «Северным потоком».

Из-за этого СП-2 строит «дочка» «Газпрома» Nord Stream 2 AG, компании из европы предоставляют финансирование проекту в качестве кредиторов.