На снимке певица позирует на побережье на фоне синего моря и гор. На ней надеты белые шорты и черная футболка со спущенным плечом, лямок от нижнего белья нет.
«Какая майка шикарная, и вы невероятно красивая!», — похвалили артистку подписчицы.
На снимке певица позирует на побережье на фоне синего моря и гор. На ней надеты белые шорты и черная футболка со спущенным плечом, лямок от нижнего белья нет.
«Какая майка шикарная, и вы невероятно красивая!», — похвалили артистку подписчицы.
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