Ани Лорак рассказала, как располнела и чуть не сошла с ума
Ани Лорак рассказала, как располнела и чуть не сошла с ума
© РИА Новости, Нина Зотина | Перейти в фотобанк
На снимке певица позирует на побережье на фоне синего моря и гор. На ней надеты белые шорты и черная футболка со спущенным плечом, лямок от нижнего белья нет.

«Какая майка шикарная, и вы невероятно красивая!», — похвалили артистку подписчицы.