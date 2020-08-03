В пятницу, 31 июля, в поезде Мариуполь — Киев мужчина ворвался в купе, где ехала женщина с ребенком. Он избил ее и пытался изнасиловать.
«Проснулась в 6 утра от боли. Если вчера хоть немного могла "мугыкать" и отвечать на вопросы, то сегодня не могу издать ни звука. В периоды паники меня интересует вопрос "за что?". И становится жалко себя. Но не из жалости я решила это пустить в массы! Я уверена, что у нападающего я была не первой жертвой. Но моим немолчанием следующих жертв у него не будет!!!» — заявила Луговая.
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Доброе утро! Сегодня я уже такая. Не могу привыкнуть к девушке в зеркале(((Проснулась в 6 утра от боли. Если вчера хоть немного могла «мугыкать» и отвечать на вопросы, то сегодня не могу издать ни звука. В периоды паники, меня интересует вопрос «за что?» и становиться жалко себя. Но не из-за жалости я решила это пустить в массы! Я уверенна, что у напавшего я была не первой жертвой. Но моим не молчанием следующих жертв у него не будет!!!
Через некоторое время она также выложила фото из клиники, где ее посещают друзья.
«У меня как будто день рождения. Судьба подарила мне жизнь во второй раз! И если утром я задумывалась, почему так произошло, так сейчас думаю "зачем?". И точно знаю, что об этом не нужно молчать!» — написала она.
Женщины в соцсетях запустили флешмоб под названием «Больше нельзя молчать». Они делятся похожими случаями насилия и призывают не замалчивать подобные ситуации.