Журналистка Анастасия Луговая, пострадавшая во время нападения в поезде Мариуполь - Киев, показала свое новое фото и заявила, что не будет молчать. Об этом она написала на своей странице в Instagram 2 августа

На Украине майор полиции ударил женщину прикладом автомата в лицо © РИА Новости, Виталий Залесский | Перейти в фотобанк

«Проснулась в 6 утра от боли. Если вчера хоть немного могла "мугыкать" и отвечать на вопросы, то сегодня не могу издать ни звука. В периоды паники меня интересует вопрос "за что?". И становится жалко себя. Но не из жалости я решила это пустить в массы! Я уверена, что у нападающего я была не первой жертвой. Но моим немолчанием следующих жертв у него не будет!!!» — заявила Луговая.

Через некоторое время она также выложила фото из клиники, где ее посещают друзья.

«У меня как будто день рождения. Судьба подарила мне жизнь во второй раз! И если утром я задумывалась, почему так произошло, так сейчас думаю "зачем?". И точно знаю, что об этом не нужно молчать!» — написала она.

Женщины в соцсетях запустили флешмоб под названием «Больше нельзя молчать». Они делятся похожими случаями насилия и призывают не замалчивать подобные ситуации.