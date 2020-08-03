Ранее глава Минздрава Украины Максим Степанов сообщил, что украинские Луцк и Тернополь, а также один район в Черновицкой области попали в красную зону опасности распространения COVID-19 и с понедельника там остановится работа общественного транспорта. При этом власти Луцка и Тернополя отказались вводить дополнительные карантинные ограничения.
«Те мэры городов, которые занимаются популизмом, хотят стоять в стороне, рассказывать, что им не нужен карантин, будут отвечать за каждого погибшего в своих городах», — заявил Геращенко.
Он считает, что мэры не хотят принимать непопулярные меры, потому что через два месяца на Украине пройдут местные выборы.
В красной зоне запрещается работа общественного транспорта, работа учреждений образования, будут закрыты рестораны, кафе и торгово-развлекательные центры. Для перехода из одной зоны в другую будут использоваться показатели, собранные за пять дней.