Украинские военные умирают от коронавируса
Украинские военные умирают от коронавируса
© РИА Новости, Евгений Биятов | Перейти в фотобанк
Больше всего случаев COVID-19 за минувшие сутки зафиксировано во Львовской (138), Ивано-Франковской областях (119) и в Киеве (102).

За всё время пандемии в стране выявили 73 158 случаев COVID-19, скончались от инфекции 1738 человек, выздоровели 39 876 человек.

 