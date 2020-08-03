Число выявленных случаев коронавируса на Украине за сутки выросло на 990, скончались еще 13 человек. Об этом 3 августа сообщила система мониторинга распространения коронавируса аппарата Совета нацбезопасности и обороны страны
Больше всего случаев COVID-19 за минувшие сутки зафиксировано во Львовской (138), Ивано-Франковской областях (119) и в Киеве (102).
За всё время пандемии в стране выявили 73 158 случаев COVID-19, скончались от инфекции 1738 человек, выздоровели 39 876 человек.
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