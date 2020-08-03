Число выявленных случаев коронавируса на Украине за сутки выросло на 990, скончались еще 13 человек. Об этом 3 августа сообщила система мониторинга распространения коронавируса аппарата Совета нацбезопасности и обороны страны

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