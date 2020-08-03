По ее словам, почти 70% населения Украины уверены, будто страна движется не в правильном направлении.
Однако, Тимошенко считает, что граждане способны исправить эту ошибку, если придут на избирательные участки и проголосуют на региональных выборах в октябре этого года.
Местные выборы на Украине состоятся 25 октября. Однако они не будут проводиться на неподконтрольных Киеву территориях Донецкой и Луганской областей. Украинские власти не раз заявляли, что проведение там выборов возможно только после получения Киевом контроля над границей.