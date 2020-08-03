Белорусский лидер Александр Лукашенко сам провоцирует «майдан» в стране, оппозиция никогда не призывала людей к этому. Об этом 2 августа сообщил бывший претендент на пост президента Белоруссии, экс-руководитель Парка высоких технологий Валерий Цепкало в эфире «Украина 24»

Супруга Цепкало рассказала, почему ее муж сбежал в РФ, а не на Украину © РИА Новости, Антон Денисов | Перейти в фотобанк

В Белоруссии проходит кампания по выборам президента, основной день голосования назначен на 9 августа. Досрочное голосование начнется 4 августа.

ЦИК республики не зарегистрировал Цепкало кандидатом в президенты, политик оспорил решение в Верховном суде, который не удовлетворил жалобу.

В конце июля источник в окружении Цепкало сообщил о его срочном отъезде из Белоруссии в Москву. По утверждению источника, политик выехал вместе с детьми, так как получил сведения о своем возможном задержании в связи с проводимой правоохранительными органами проверкой. Его жена пока остается в Белоруссии. Цепкало позже подтвердил, что покинул республику из-за угрозы ареста и находится в Москве. В воскресенье, 2 августа, Цепкало прибыл на Украину.