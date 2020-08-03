Специальная мониторинговая миссия под эгидой ОБСЕ сделала немало для урегулирования вооруженного конфликта на востоке Украины, но могла бы играть и более заметную роль в этом процессе. Об этом 3 августа заявил постоянный представитель РФ при ОБСЕ Александр Лукашевич в интервью газете «Коммерсант»

Глава ПА ОБСЕ разочарован нарушениями перемирия в Донбассе © РИА Новости, Сергей Аверин | Перейти в фотобанк

По мнению дипломата, в то же время многие забывают, что она наделена не только мониторинговым мандатом.

«У нее есть право верифицировать соблюдение договоренностей, в том числе в гуманитарной области, включая права человека. Миссия также должна способствовать диалогу между сторонами конфликта с целью снижения напряженности и содействию нормализации обстановки. Это хоть и гражданская миссия, но ее мандат можно назвать фактически миротворческим», — уточнил постпред РФ.

При этом, по его словам, ОБСЕ уже сделала много для урегулирования ситуации на востоке Украины.

«Но в целом ОБСЕ могла бы играть в процессе урегулирования и выполнения минских соглашений более заметную роль. А они, несмотря на последние позитивные подвижки, остаются нереализованными», — добавил постпред РФ.