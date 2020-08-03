«ОБСЕ действительно развернула беспрецедентную миссию на Украине. Столь масштабная многонациональная миссия под эгидой ОБСЕ символизирует, что международное сообщество очень заинтересовано в мирном урегулировании конфликта. Эта миссия — "глаза и уши" международного сообщества на Украине», — отметил Лукашевич.
По мнению дипломата, в то же время многие забывают, что она наделена не только мониторинговым мандатом.
«У нее есть право верифицировать соблюдение договоренностей, в том числе в гуманитарной области, включая права человека. Миссия также должна способствовать диалогу между сторонами конфликта с целью снижения напряженности и содействию нормализации обстановки. Это хоть и гражданская миссия, но ее мандат можно назвать фактически миротворческим», — уточнил постпред РФ.
При этом, по его словам, ОБСЕ уже сделала много для урегулирования ситуации на востоке Украины.
«Но в целом ОБСЕ могла бы играть в процессе урегулирования и выполнения минских соглашений более заметную роль. А они, несмотря на последние позитивные подвижки, остаются нереализованными», — добавил постпред РФ.