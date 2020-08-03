Самой постановкой вопроса о выдаче задержанных в Белоруссии россиян, которые принимали участие в донбасском конфликте на стороне ДНР/ЛНР, Украина уже решила определенные политические задачи. Об этом рассказал донецкий политолог Евгений Копатько в недавнем комментарии изданию «Взгляд»

Александр Шпаковский о задержании россиян в Белоруссии: Сейчас главное не обвинять друг друга © РИА Новости, Владимир Трефилов

Белорусские спецслужбы подозревают задержанных россиян в намерении дестабилизировать ситуацию в стране, в официальном комментарии МИД РФ опровергают это и утверждают, что задержанные граждане РФ оказались в Белоруссии транзитом и намеревались вылететь в Турцию.

«Дело вовсе не в возможности выдачи задержанных Украине. Киев решает таким образом свои задачи. Он уже достиг тактического успеха, добившись конфликтной ситуации между Москвой и Минском, информационного противостояния — к выгоде для Киева», — считает эксперт.

По его мнению, белорусский лидер Александр Лукашенко, оказавшись перед выбором из двух невыгодных вариантов — выдать задержанных Киеву и всерьез испортить отношения с Москвой, или вернуть граждан России и поссориться с Киевом — все же предпочтет не доводить дела до экстрадиции на Украину.

Самое разумное решение для Белоруссии и России —закрыть тему для публики, разобраться на уровне политического руководства и спецслужб и принять решение, чтобы не давать лишних поводов для обсуждения, добавил Копатько.