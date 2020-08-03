Ранее в разгар избирательной кампании в Белоруссии были задержаны 33 гражданина России, которых глава КГБ республики назвал сотрудниками «российской ЧВК».
Белорусские спецслужбы подозревают задержанных россиян в намерении дестабилизировать ситуацию в стране, в официальном комментарии МИД РФ опровергают это и утверждают, что задержанные граждане РФ оказались в Белоруссии транзитом и намеревались вылететь в Турцию.
«Дело вовсе не в возможности выдачи задержанных Украине. Киев решает таким образом свои задачи. Он уже достиг тактического успеха, добившись конфликтной ситуации между Москвой и Минском, информационного противостояния — к выгоде для Киева», — считает эксперт.
По его мнению, белорусский лидер Александр Лукашенко, оказавшись перед выбором из двух невыгодных вариантов — выдать задержанных Киеву и всерьез испортить отношения с Москвой, или вернуть граждан России и поссориться с Киевом — все же предпочтет не доводить дела до экстрадиции на Украину.
Самое разумное решение для Белоруссии и России —закрыть тему для публики, разобраться на уровне политического руководства и спецслужб и принять решение, чтобы не давать лишних поводов для обсуждения, добавил Копатько.