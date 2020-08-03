Кроме того, России нужно, чтобы были открыты транспортные коридоры, а белорусский рынок был открыт для российского бизнеса, чтобы российский бизнес мог зарабатывать в Белоруссии, считает эксперт.
«На сегодняшний день эти пожелания России к Белоруссии не выполняются. Российский бизнес преследуется на территории Белоруссии. Белорусское правительство фактически конфисковало Белгазпромбанк, мы видим риск закрытия транспортных коридоров и откровенно враждебные политические действия», — рассказал Алексей Зубец.
По его словам, разрыв связей с Россией при худшем варианте развития российско-белорусских отношений будет означать крах режима Александра Лукашенко и разрушение экономики Белоруссии.
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.
9 августа в в Белоруссии должны состояться выборы, в которых примут участие пять кандидатов, в том числе действующий глава государства Александр Лукашенко.
К участию в выборах не были допущены два кандидата, экс-глава «Белгазпромбанка» Виктор Бабарико и бывший глава Парка высоких технологий Валерий Цепкало.
Цепкало покинул Белоруссию и сейчас находится на Украине, Бабарико арестован. Он обвиняется в «принятии должностным лицом ценностей в составе организованной группы».
Также арестован муж кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской, которую СМИ называют в качестве основного соперника Лукашенко.
Кроме того, 29 июля в разгар избирательной кампании в Белоруссии были задержаны 33 гражданина России, которых глава КГБ республики назвал сотрудниками «российской ЧВК».
Белорусские спецслужбы подозревают задержанных россиян в намерении дестабилизировать ситуацию в стране, в официальном комментарии МИД РФ говорится, что задержанные граждане РФ оказались в Белоруссии транзитом и намеревались вылететь в Турцию.