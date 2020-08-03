России необходимо, чтобы Белоруссия не участвовала в каких-то русофобских проектах и не предоставляла свою территорию для антироссийской деятельности. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал директор Института социально-экономических исследований Финансового института при правительстве РФ, доктор экономических наук Алексей Зубец

ЧП республиканского масштаба. Случай в санатории «Белорусочка» © РИА Новости, Александр Щербак | Перейти в фотобанк

«На сегодняшний день эти пожелания России к Белоруссии не выполняются. Российский бизнес преследуется на территории Белоруссии. Белорусское правительство фактически конфисковало Белгазпромбанк, мы видим риск закрытия транспортных коридоров и откровенно враждебные политические действия», — рассказал Алексей Зубец.

По его словам, разрыв связей с Россией при худшем варианте развития российско-белорусских отношений будет означать крах режима Александра Лукашенко и разрушение экономики Белоруссии.

С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.

9 августа в в Белоруссии должны состояться выборы, в которых примут участие пять кандидатов, в том числе действующий глава государства Александр Лукашенко.

К участию в выборах не были допущены два кандидата, экс-глава «Белгазпромбанка» Виктор Бабарико и бывший глава Парка высоких технологий Валерий Цепкало.

Цепкало покинул Белоруссию и сейчас находится на Украине, Бабарико арестован. Он обвиняется в «принятии должностным лицом ценностей в составе организованной группы».

Также арестован муж кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской, которую СМИ называют в качестве основного соперника Лукашенко.

Кроме того, 29 июля в разгар избирательной кампании в Белоруссии были задержаны 33 гражданина России, которых глава КГБ республики назвал сотрудниками «российской ЧВК».

Белорусские спецслужбы подозревают задержанных россиян в намерении дестабилизировать ситуацию в стране, в официальном комментарии МИД РФ говорится, что задержанные граждане РФ оказались в Белоруссии транзитом и намеревались вылететь в Турцию.