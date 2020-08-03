По его словам, Зеленский послушно следует указаниям крупных олигархов и капиталистов, которым война на данный момент интересна.
Зеленский чётко и последовательно служит международным, наднациональным корпорациям, различным фондам, правительствам, которым интересно противостояние Киева и Донбасса, а также напряжённость в отношениях Украины с Российской Федерацией.
«Поэтому Зеленский ничего не будет делать реального для того, чтобы мир наступил. Это перемирие, возможно, финт перед местными выборами, потому что рейтинг («Слуги народа». — Ред.) катится в бездну с каждым днём. Думаю, сыграв на миролюбивых чувствах граждан, они хотят подправить малость ситуацию с рейтингом», — рассказал Андрей Гожый.
Любой мир, особенно в гражданском противостоянии, может быть только следствием компромисса, взаимных уступок, уверен собеседник издания.
Полностью интервью можно прочитать здесь.