Есть мнение, что демократы будут относиться с уважением к немцам и не будут атаковать немецкие фирмы, как это делалось при Трампе, считает собеседник издания.
«Но в то же время надо считаться с реалиями — идея вводить санкции против компаний, участвующих в строительстве «Северного потока-2», возникла в Конгрессе, а не в администрации Трампа. Причем в Конгрессе ее поддержали как республиканцы, так и демократы. Так что все-таки это иллюзия считать, что при Байдене американцы отстанут от немцев. Лично я думаю, что, наоборот — при демократах всё может еще более заостриться», — объяснил политолог.
Немецкие элиты пребывают в состоянии шока, потому что такого давления со стороны Америки правительство Германии не чувствовало последние 75 лет, добавил Александр Рар.
Полностью интервью можно прочитать здесь.