В Германии считают, что в случае победы представителя Демократической партии США Джо Байдена на президентских выборах тон Вашингтона по отношению к Германии сразу изменится. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал немецкий политолог Александр Рар

Александр Рар о санкциях США против СП-2: Такого давления Германия не испытывала 75 лет © РИА Новости, Михаил Климентьев

«Но в то же время надо считаться с реалиями — идея вводить санкции против компаний, участвующих в строительстве «Северного потока-2», возникла в Конгрессе, а не в администрации Трампа. Причем в Конгрессе ее поддержали как республиканцы, так и демократы. Так что все-таки это иллюзия считать, что при Байдене американцы отстанут от немцев. Лично я думаю, что, наоборот — при демократах всё может еще более заостриться», — объяснил политолог.

Немецкие элиты пребывают в состоянии шока, потому что такого давления со стороны Америки правительство Германии не чувствовало последние 75 лет, добавил Александр Рар.

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