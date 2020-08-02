«Я думаю, что они скорее всего будут депортированы в Российскую Федерацию, и после 9 августа об этом инциденте в принципе забудут», — считает эксперт.
29 июля в разгар избирательной кампании в Белоруссии были задержаны 33 гражданина России, которых глава КГБ республики назвал сотрудниками «российской ЧВК».
Белорусские спецслужбы подозревают задержанных россиян в намерении дестабилизировать ситуацию в стране, в официальном комментарии МИД РФ говорится, что задержанные граждане РФ оказались в Белоруссии транзитом в Турцию.
9 августа в Белоруссии должны состояться выборы, в которых примут участие пять кандидатов, в том числе действующий глава государства Александр Лукашенко.
К участию в выборах не были допущены два кандидата, экс-глава «Белгазпромбанка» Виктор Бабарико и бывший глава Парка высоких технологий Валерий Цепкало.
Цепкало покинул Белоруссию и сейчас находится на Украине, Бабарико арестован. Он обвиняется в «принятии должностным лицом ценностей в составе организованной группы».
Также арестован муж кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской, которую СМИ называют в качестве основного соперника Лукашенко.