Задержанные в Белоруссии более 30 граждан России по обвинению в подготовке террористического акта скорее всего будут депортированы в Российскую Федерацию, и после выборов в Белоруссии об этом все забудут. Об этом рассказал украинский политолог Константин Бондаренко в интервью изданию Украина.ру

Кость Бондаренко: После выборов в Белоруссии о задержанных россиянах сразу же забудут © РИА Новости, Нина Зотина

29 июля в разгар избирательной кампании в Белоруссии были задержаны 33 гражданина России, которых глава КГБ республики назвал сотрудниками «российской ЧВК».

Белорусские спецслужбы подозревают задержанных россиян в намерении дестабилизировать ситуацию в стране, в официальном комментарии МИД РФ говорится, что задержанные граждане РФ оказались в Белоруссии транзитом в Турцию.

9 августа в Белоруссии должны состояться выборы, в которых примут участие пять кандидатов, в том числе действующий глава государства Александр Лукашенко.

К участию в выборах не были допущены два кандидата, экс-глава «Белгазпромбанка» Виктор Бабарико и бывший глава Парка высоких технологий Валерий Цепкало.

Цепкало покинул Белоруссию и сейчас находится на Украине, Бабарико арестован. Он обвиняется в «принятии должностным лицом ценностей в составе организованной группы».

Также арестован муж кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской, которую СМИ называют в качестве основного соперника Лукашенко.



