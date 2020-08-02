29 июля в разгар избирательной кампании в Белоруссии были задержаны 33 гражданина России, которых глава КГБ республики назвал сотрудниками «российской ЧВК». Белорусские спецслужбы подозревают задержанных россиян в намерении дестабилизировать ситуацию в стране, в официальном комментарии МИД РФ говорится, что задержанные граждане РФ оказались в Белоруссии транзитом.
«С моей точки зрения, это постановка перед выборами, желание угодить Западу, получить кредиты перед выборами и какую-либо поддержку, идейную, дипломатическую. Преподнести населению себя, я имею в виду Лукашенко, в качестве единственного гаранта стабильности в стране», — считает эксперт.
Политолог отметил, что хотя думающие люди, понимают, что российские граждане, которые брали с собой телефонные карты Судана и литературу на арабском языке, явно не собирались ехать в Белоруссию для свержения Лукашенко, населению через пропагандистскую машину преподнести это можно.
Россия должна четко артикулировать свои права и четко давать понять, что так поступать с ее гражданами нельзя, подчеркнул Безпалько.