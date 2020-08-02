Задержание более 30 граждан России в Белоруссии по обвинению в подготовке террористического акта представляет собой предвыборную постановку и желание заручиться поддержкой Запада. Об этом рассказал член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько в интервью изданию Украина.ру

Богдан Безпалько о протестах в США: Бомба взорвалась на родине цветных революций © РИА Новости, Нина Зотина

«С моей точки зрения, это постановка перед выборами, желание угодить Западу, получить кредиты перед выборами и какую-либо поддержку, идейную, дипломатическую. Преподнести населению себя, я имею в виду Лукашенко, в качестве единственного гаранта стабильности в стране», — считает эксперт.

Политолог отметил, что хотя думающие люди, понимают, что российские граждане, которые брали с собой телефонные карты Судана и литературу на арабском языке, явно не собирались ехать в Белоруссию для свержения Лукашенко, населению через пропагандистскую машину преподнести это можно.

Россия должна четко артикулировать свои права и четко давать понять, что так поступать с ее гражданами нельзя, подчеркнул Безпалько.