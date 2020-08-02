Если Белоруссия по требованию украинской стороны выдаст Киеву тех задержанных россиян, которые принимали участие в донбасском конфликте, это ухудшит позицию Минска и покажет, что он не является нейтральной стороной в вопросе донбасского конфликта. Об этом рассказал белорусский политолог Алексей Дзермант в интервью изданию Украина.ру

Дзермант рассказал, как малочисленные белорусские оппозиционеры создают иллюзию массовости своих акций © Facebook, Алексей Дзермант

Белорусские спецслужбы подозревают задержанных россиян в намерении дестабилизировать ситуацию в стране, в официальном комментарии МИД РФ опровергают это и утверждают, что задержанные граждане РФ оказались в Белоруссии транзитом и намеревались вылететь в Турцию.

Эксперт уточнил, что Украина считает некоторых из задержанных своими гражданами, потому что часть из них была гражданами Украины, перед тем, как они приняли российское гражданство.

«На мой взгляд, Минску в данном случае не стоит их выдавать, потому что российское гражданство в данном случае должно быть приоритетным. Вопрос должен решаться в рамках двусторонних российско-белорусских отношений, и третью сторону сюда подключать нельзя», — считает Дзермант.

По его мнению, сейчас нужно прежде всего ориентироваться на отношения с Россией, избегать ходов, которые сейчас могут эти отношения ухудшить, и не о какой выдаче не говорить.