В разгар избирательной кампании в Белоруссии были задержаны 33 гражданина России, которых глава КГБ республики назвал сотрудниками «российской ЧВК».
Белорусские спецслужбы подозревают задержанных россиян в намерении дестабилизировать ситуацию в стране, в официальном комментарии МИД РФ опровергают это и утверждают, что задержанные граждане РФ оказались в Белоруссии транзитом и намеревались вылететь в Турцию.
Эксперт уточнил, что Украина считает некоторых из задержанных своими гражданами, потому что часть из них была гражданами Украины, перед тем, как они приняли российское гражданство.
«На мой взгляд, Минску в данном случае не стоит их выдавать, потому что российское гражданство в данном случае должно быть приоритетным. Вопрос должен решаться в рамках двусторонних российско-белорусских отношений, и третью сторону сюда подключать нельзя», — считает Дзермант.
По его мнению, сейчас нужно прежде всего ориентироваться на отношения с Россией, избегать ходов, которые сейчас могут эти отношения ухудшить, и не о какой выдаче не говорить.