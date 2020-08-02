Жесткое трудовое законодательство Белоруссии отпугивает многих инвесторов, поэтому существенная часть предприятий страны балансируют на грани убыточности, рассказал директор Института социально-экономических исследований Финансового института при правительстве РФ, доктор экономических наук Алексей Зубец в интервью изданию Украина.ру

«Белорусская экономика в своих основных отраслях не слишком готова к конкуренции на открытых международных рынках, они не очень готовы к инновациям, которые предполагают оптимизацию персонала», — подчеркнул Зубец.

ЧВК как повод. С какой целью в Белоруссии арестовали российских граждан и что будет дальше? © sb.by

Это приводит к тому, что половина предприятий Белоруссии, по мнению экспертов, либо убыточны, либо балансируют на грани убыточности, добавил эксперт.

С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.

9 августа в в Белоруссии должны состояться президентские выборы, в которых примут участие пять кандидатов, в том числе действующий глава государства Александр Лукашенко.

К участию в выборах не были допущены два кандидата, экс-глава «Белгазпромбанка» Виктор Бабарико и бывший глава Парка высоких технологий Валерий Цепкало.

Цепкало покинул Белоруссию и сейчас находится на Украине, Бабарико арестован. Он обвиняется в «принятии должностным лицом ценностей в составе организованной группы».

Также арестован муж кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской, которую некоторые СМИ называют в качестве основного соперника Лукашенко.

Кроме того, 29 июля в разгар избирательной кампании в Белоруссии были задержаны 33 гражданина России, которых глава КГБ республики назвал сотрудниками «российской ЧВК».

Белорусские спецслужбы подозревают задержанных россиян в намерении дестабилизировать ситуацию в стране, в официальном комментарии МИД РФ опровергают это и утверждают, что задержанные граждане РФ оказались в Белоруссии транзитом и намеревались вылететь в Турцию.