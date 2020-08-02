«Белорусская экономика в своих основных отраслях не слишком готова к конкуренции на открытых международных рынках, они не очень готовы к инновациям, которые предполагают оптимизацию персонала», — подчеркнул Зубец.
По его словам, это одна из больших проблем российских инвесторов, когда они приходят на территорию Белоруссии, поскольку им фактически запрещают увольнять сотрудников, даже если они неэффективны.
Это приводит к тому, что половина предприятий Белоруссии, по мнению экспертов, либо убыточны, либо балансируют на грани убыточности, добавил эксперт.
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.
9 августа в в Белоруссии должны состояться президентские выборы, в которых примут участие пять кандидатов, в том числе действующий глава государства Александр Лукашенко.
К участию в выборах не были допущены два кандидата, экс-глава «Белгазпромбанка» Виктор Бабарико и бывший глава Парка высоких технологий Валерий Цепкало.
Цепкало покинул Белоруссию и сейчас находится на Украине, Бабарико арестован. Он обвиняется в «принятии должностным лицом ценностей в составе организованной группы».
Также арестован муж кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской, которую некоторые СМИ называют в качестве основного соперника Лукашенко.
Кроме того, 29 июля в разгар избирательной кампании в Белоруссии были задержаны 33 гражданина России, которых глава КГБ республики назвал сотрудниками «российской ЧВК».
Белорусские спецслужбы подозревают задержанных россиян в намерении дестабилизировать ситуацию в стране, в официальном комментарии МИД РФ опровергают это и утверждают, что задержанные граждане РФ оказались в Белоруссии транзитом и намеревались вылететь в Турцию.