Элементы русофобии присутствуют у незначительной и очень узкой прослойки белорусского общества, рассказал директор Института социально-экономических исследований Финансового института при правительстве РФ, доктор экономических наук Алексей Зубец в интервью изданию Украина.ру

«Это элиты, которые затеяли этот конфликт [с Москвой], и есть очень небольшая группа, несколько процентов белорусского населения, это националисты и грантоеды, которые в значительной степени подкармливаются из-за границы и выступают за разрыв российско-белорусских отношений», — сказал Зубец.

По его мнению, остальное население полностью за развитие отношений между двумя странами.

Оппозиция прекрасно понимает, что если эти отношения будут разорваны, то они теряют ту страну, за которую они боролись, подчеркнул эксперт.

«Да, они могут получить Белоруссию в свое управление, но это будет гораздо более бедная страна. Поэтому они тоже выступают против разрыва российско-белорусских отношений», — считает Зубец.

ЧВК как повод. С какой целью в Белоруссии арестовали российских граждан и что будет дальше? © sb.by здесь.

9 августа в в Белоруссии должны состояться президентские выборы, в которых примут участие пять кандидатов, в том числе действующий глава государства Александр Лукашенко.

К участию в выборах не были допущены два кандидата, экс-глава «Белгазпромбанка» Виктор Бабарико и бывший глава Парка высоких технологий Валерий Цепкало.

Цепкало покинул Белоруссию и сейчас находится на Украине, Бабарико арестован. Он обвиняется в «принятии должностным лицом ценностей в составе организованной группы».

Также арестован муж кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской, которую некоторые СМИ называют в качестве основного соперника Лукашенко.

Кроме того, 29 июля в разгар избирательной кампании в Белоруссии были задержаны 33 гражданина России, которых глава КГБ республики назвал сотрудниками «российской ЧВК».

Белорусские спецслужбы подозревают задержанных россиян в намерении дестабилизировать ситуацию в стране, в официальном комментарии МИД РФ опровергают это и утверждают, что задержанные граждане РФ оказались в Белоруссии транзитом и намеревались вылететь в Турцию.