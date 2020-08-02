После отмены скандальной формулы ценообразования для угля «Роттердам +» цены на электроэнергию для промышленных потребителей выросли, сказал председатель исполнительного комитета Совета реформ Михаил Саакашвили в эфире телеканала "Украина 24"

Саакашвили отметил, что сейчас аналогичная формула «Амстердам+» работает в газовой сфере.

«Раньше был "Роттердам+", а сейчас прекрасно работает система "Амстердам+", что изменилось? Между Роттердамом и Амстердамом 60 км… Есть ли разница?», — заявил Саакашвили.

Карантин глазами простых людей, Доброполье, Украина. Пока Ахметов торгуется с властью, народ винит Зеленского © РИА Новости, Михаил Воскресенский | Перейти в фотобанк

Напомним, украинские СМИ и общественные деятели обвинили украинские власти в том, что из-за использование формулы «Роттердам +» при рассчете цены на уголь в теплоэнергетике украинцам приходится переплачивать за электричество.

В результате олигарх Ринат Ахметов, который владеет большей частью украинских теплоэлектростанций, получал сверхприбыли, которые позволили ему увеличить свое состояние несмотря на потерю ряда крупных предприятий в Донбассе.