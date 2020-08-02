Саакашвили отметил, что сейчас аналогичная формула «Амстердам+» работает в газовой сфере.
«Раньше был "Роттердам+", а сейчас прекрасно работает система "Амстердам+", что изменилось? Между Роттердамом и Амстердамом 60 км… Есть ли разница?», — заявил Саакашвили.
По его словам, украинцам говорят, что формула «Роттердам +» прекратила свое существование, «а платим мы почему-то больше после того, как она прекратила».
Напомним, украинские СМИ и общественные деятели обвинили украинские власти в том, что из-за использование формулы «Роттердам +» при рассчете цены на уголь в теплоэнергетике украинцам приходится переплачивать за электричество.
В результате олигарх Ринат Ахметов, который владеет большей частью украинских теплоэлектростанций, получал сверхприбыли, которые позволили ему увеличить свое состояние несмотря на потерю ряда крупных предприятий в Донбассе.