Средняя зарплата на Украине должна составлять более 12 тыс. грн, а пенсия - не менее 40% от этой зарплаты, сказала министр социальной политики Марина Лазебная в недавнем интервью изданию «Вголос»

«Я являюсь сторонником увеличения минимальной зарплаты, хоть отдельные эксперты и говорят, что это может привести к инфляции. Я считаю, что когда есть хорошая заработная плата, человек идет в магазин, покупает товары, может позволить себе отдых, нормальную жизнь. Человек не должен считать копейки», — уверена Лазебная.

Оскандалившаяся заявлениями о детях «низкого качества» депутат от «Слуги народа» пожаловалась на маленькую зарплату © Facebook, Національний банк України | Facebook, Національний банк України | Перейти в фотобанк

«Мы же понимаем, что значительная часть тех заработных плат, которые "на бумаге" 4 723 грн, фактически являются выше, но вторая часть выплачивается человеку "в конверте", с нее не уплачиваются налоги, она не учитывается человеку для пенсии, этот человек имеет фактически более низкую социальную защиту», — пояснила министр.

Повышение минимальной заработной платы приведет к тому, что просто «часть средств из «конверта» превратится в «белую» зарплату, и у людей будет выше социальная защита», добавила она.

Фактически это означает снижение доходов украинцев, так как работодатель вынужден будет увеличить налоговые отчисления от той суммы, которую он выплачивает сотруднику.