Однако, продолжил эксперт, моральный Кравчука как минимум вызывает сомнения, потому что недавно вышла книга бывшего соратника Кравчука по партии Георгия Крючкова, в которой он с использованием документов написал, что представляет из себя Кравчук.
«Поэтому я думаю, что Кравчук руководствуется личными амбициями и желанием быть на виду. Кроме того, Кравчук по сути не будет ни за что отвечать. Потому что все практические вопросы решаются не руководителем делегации, а членами делегации. Так что работа непыльная», — указал Рудяков.
Политолог добавил, что на содержательную сторону переговорного процесса это никак не отразится, а растиражированные СМИ заявления Кравчука о поиске компромисса — то это просто риторика и декларация.