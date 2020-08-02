Леонид Кравчук стал новым главой украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по Донбассу просто потому, что он любит привлекать к себе внимание и позиционирует себя как некоего морального авторитета. Об этом рассказал директор аналитического центра «Перспектива» Павел Рудяков в интервью изданию Украина.ру

Павел Рудяков: КГБ Белоруссии стало действовать так же, как и СБУ © РИА Новости, Нина Зотина

«Поэтому я думаю, что Кравчук руководствуется личными амбициями и желанием быть на виду. Кроме того, Кравчук по сути не будет ни за что отвечать. Потому что все практические вопросы решаются не руководителем делегации, а членами делегации. Так что работа непыльная», — указал Рудяков.

Политолог добавил, что на содержательную сторону переговорного процесса это никак не отразится, а растиражированные СМИ заявления Кравчука о поиске компромисса — то это просто риторика и декларация.