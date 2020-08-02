В связи с этим эксперт напомнил, что подъем нацизма сегодня наблюдается не только на Украине, но и в ряде бывших советских республик Восточной Европы, территории которых вполне могут стать плацдармом новой большой войны.
«На самом деле это подготовка к завтрашним войнам. Их не удастся избежать. Мы это видим», — считает Сатановский.
По его мнению, новая большая война России со странами Запада может начаться в ближайшие десятилетия. Политолог также выразил убеждение, что этот конфликт застанут его дети и внуки.