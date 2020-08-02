Актуальность анализа причин Второй мировой войны, предпосылок ее начала и поведения отдельных западных «союзников» подтверждается тем, что происходит на рубежах России сегодня. Об этом рассказал политический аналитик Евгений Сатановский в недавнем эфире радиостанции «Вести FM»

Не надо пробовать на прочность. Сатановский о том, почему НАТО ничего не сможет сделать России © РИА Новости, Григорий Сысоев | Перейти в фотобанк

«На самом деле это подготовка к завтрашним войнам. Их не удастся избежать. Мы это видим», — считает Сатановский.

По его мнению, новая большая война России со странами Запада может начаться в ближайшие десятилетия. Политолог также выразил убеждение, что этот конфликт застанут его дети и внуки.