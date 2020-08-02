Общее между сегодняшней Белоруссией и предмайданной Украиной состоит в том, что в обеих странах есть одинаковые социально-экономические проблемы. Об этом рассказал директор аналитического центра «Перспектива» Павел Рудяков в интервью изданию Украина.ру

Павел Рудяков: КГБ Белоруссии стало действовать так же, как и СБУ © РИА Новости, Нина Зотина

Так же есть признаки того, продолжил политолог, что в Белоруссии формируется набор инструментов, который позволяет запустить Майдан при наличии внешнеполитической воли, однако президент Александр Лукашенко все же значительно более прочно держит власть.

«Когда мы говорим о киевском Майдане, то у нас был американский Майдан. Насколько я понимаю, что Лукашенко больше боится русского Майдана. Но как я вижу, Россия не собирается ему ничего подобного устраивать», — считает Рудяков.

Поэтому, по его мнению, определенная схожесть между той Украиной и сегодняшней Белоруссией есть, но различий значительно больше. Вероятность Майдана сохраняется, Америка будет трясти Лукашенко, чтобы подчинить его себе, но смена власти через Майдан после 9 августа маловероятна, заключил собеседник издания.