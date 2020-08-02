«Белоруссия немножко по-другому развивается в своем постсоветском периоде, но многие проблемы похожи, в том числе, социально-экономические. Белорусы живут получше нас, но тоже не так, как им хотелось бы. Поэтому социальная напряженность тоже есть», — указал эксперт.
Так же есть признаки того, продолжил политолог, что в Белоруссии формируется набор инструментов, который позволяет запустить Майдан при наличии внешнеполитической воли, однако президент Александр Лукашенко все же значительно более прочно держит власть.
«Когда мы говорим о киевском Майдане, то у нас был американский Майдан. Насколько я понимаю, что Лукашенко больше боится русского Майдана. Но как я вижу, Россия не собирается ему ничего подобного устраивать», — считает Рудяков.
Поэтому, по его мнению, определенная схожесть между той Украиной и сегодняшней Белоруссией есть, но различий значительно больше. Вероятность Майдана сохраняется, Америка будет трясти Лукашенко, чтобы подчинить его себе, но смена власти через Майдан после 9 августа маловероятна, заключил собеседник издания.