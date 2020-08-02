Госсекретарь США Мак Помпео осудил решение властей Гонконга перенести выборы в законодательное собрание на следующий год и призвал провести их в сентябре, как планировалось ранее, сообщает «Интерфакс» 2 августа

Ранее правительство Гонконга решило перенести выборы с 6 сентября 2020 года на 5 сентября 2021 года из-за осложнения эпидемиологической ситуации, связанной с коронавирусом.

«Соединенные Штаты осуждают решение правительства Гонконга отложить на один год предстоящие выборы в законодательное собрание, первоначально намеченные на 6 сентября. Нет никаких веских причин для такой длительной задержки», — цитирует агентство заявление Помпео.

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По его словам, выборы не просто должны быть проведены как можно ближе к 6 сентября, они при этом должны «отражать волю и чаяния гонконгского народа», что, по его словам, означает поражение представителей сил, близких к материковому Китаю.

«Если этого не произойдет, то, к сожалению, Гонконг продолжит свое шествие к тому, чтобы стать просто еще одним коммунистическим городом Китая», —сказал Помпео.

Он призвав власти Гонконга пересмотреть свое решение о переносе голосования.

Между тем в городе уже 11 дней подряд число новых выявленных случаев заболевания превышает сотню и продолжает расти — утром 2 августа стало известно, что за прошедшие сутки в Гонконге зафиксировано 124 новых инфицированных.

Всего с начала года в регионе выявлено 3 тыс. 396 заболевших, 31 человек скончался от COVID-19.