Бывший претендент на пост президента Белоруссии, экс-глава Парка высоких технологий Валерий Цепкало покинул Москву и сейчас пребывает в Киеве, сообщает «Интерфакс-Запад» 2 августа со ссылкой на пресс-секретаря политика Алексея Урбана

«Валерий Цепкало уже находится в Киеве», — цитирует агентство Урбана.

Три врага Лукашенко. Что известно о кандидатах в президенты Белоруссии Тихановском, Бабарико, Цепкало © REUTERS, Vasily Fedosenko

Как уточняет агентство, инициативная группа Цепкало собрала более 200 тыс. Подписей, в избиркомы было сдано 160 тыс. подписей, однако ЦИК счел достоверными менее 80 тыс. подписей.

В связи с этим 16 июля Цепкало подал в Верховный суд жалобу, однако она была отклонена.

24 июля Цепкало сообщил, что покинул Белоруссию и уехал в Москву вместе с детьми из-за опасения быть задержанным, оставив на родине жену Веронику Цепкало.

Тогда же Цепкало заявил, что намерен дать серию пресс-конференций о предвыборной ситуации в Белоруссии на Украине, в ЕС и США.

Выборы президента Белоруссии должны состояться 9 августа.