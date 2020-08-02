«Валерий Цепкало уже находится в Киеве», — цитирует агентство Урбана.
Ранее в июле Центризбирком Белоруссии отказался зарегистрировать Цепкало кандидатом в президенты, назвав причиной нехватку необходимых 100 тыс. достоверных подписей за его выдвижение.
Как уточняет агентство, инициативная группа Цепкало собрала более 200 тыс. Подписей, в избиркомы было сдано 160 тыс. подписей, однако ЦИК счел достоверными менее 80 тыс. подписей.
В связи с этим 16 июля Цепкало подал в Верховный суд жалобу, однако она была отклонена.
24 июля Цепкало сообщил, что покинул Белоруссию и уехал в Москву вместе с детьми из-за опасения быть задержанным, оставив на родине жену Веронику Цепкало.
Тогда же Цепкало заявил, что намерен дать серию пресс-конференций о предвыборной ситуации в Белоруссии на Украине, в ЕС и США.
Выборы президента Белоруссии должны состояться 9 августа.