Десятки тысяч людей в субботу, 1 августа, в Берлине приняли участие в акциях протеста против введенных в Германии коронавирусных ограничений, сообщает Deutche Welle

Сначала около полудня началось шествие по улицам города, участники которого не соблюдали норым безопасности — не имели защитных масок и не соблюдали дистанцию. По оценкам правоохранителей, в нем приняли участие до 17 тыс. человек.

Участники акции несли транспаранты с призывами отменить Коронавирусные ограничения, призвали к свободе и сопротивлению. Также протестующие скандировали: «Наибольшая теория заговора — пандемия короны», «Конец пандемии — день свободы», сообщает DW.

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Впоследствии многие участники шествия присоединились к митингу, в котором, по данным полиции, приняли участие около 20 тыс. человек. На нем участники также призвали отменить все введенные из-за распространения коронавируса ограничения.

Полиция также была вынуждена прекратить этот митинг из-за несоблюдения участниками санитарных норм — они не имели защитных масок и не соблюдали дистанцию.

Вечером ситуация в городе все еще была неопределенной — полицейский со сцены неоднократно призывал участников разойтись, митингующие встречали его слова громким осуждением.

Многие из протестующих и после завершения митинга большими группами оставались в расположенном неподалеку парке и на полянах.

Одновременно с шагом против коронавирусных ограничений в Берлине состоялись небольшие акции контрдемонстрантов. Они вышли на улицы под лозунгом "Бабушки против правых" и время от времени выкрикивали в сторону оппонентов: «Нацисты — вон!».

Значительных инцидентов между протестующими двух лагерей зафиксировано не было. В значительной степени благодаря тому, что полицейские кордоны во многих местах разделяли участников двух акций.

Акции против коронавирусных ограничений состоялись на фоне роста числа заражений в Германии.

По данным Института имени Роберта Коха (RKI), в ФРГ за последние сутки подтвердили 955 новых заражений коронавируса, тогда как в начале июля в сутки фиксировали преимущественно до 500 случаев. Всего с начала эпидемии в стране зафиксировали более 209 600 заражений и 9148 смертей.