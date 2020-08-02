Первый президент Украины Леонид Кравчук намерен занять агрессивную позицию на переговорах в Трехсторонней контактной группе (ТКГ), в частности, потребовать компенсации от международного сообщества за отказ Украины от ядерного оружия. Его слова прозвучали в интервью каналу «Украина 24», опубликованному на Youtube 1 августа

«Первый шаг — наступательный. Начнем с Будапештского меморандума. Украина тогда сложила ядерное оружие, 175 ракет. На каждой ракете стояло по пять боеголовок, в общем — более 1000. Каждая шахта стоила миллиард долларов, тех долларов, сейчас это около 300 млрд», — сказал Кравчук.

Кравчук вспашет неглубоко, но борозды не испортит © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Исходя из этого Украина должна потребовать создания специального фонда для восстановления разрушенного Донбасса.

«Если мы это обсудим и подадим в широком плане, дипломатическими усилиями всех вместе, и Россия поддержит… Я хочу фонд реанимации Донбасса, восстановления Донбасса. Люди начнут сразу за что-то конкретное браться», — отметил первый президент.

При этом он сообщил, что намерен добиться отказа от требований особого статуса для Донбасса, прописанного в Минских соглашениях. В качестве компенсации он предлагает создать особую экономическую зону в Донецкой и Луганской областях, в том числе на территориях ДНР и ЛНР.

«Когда я был президентом, мы создали свободную экономическую зону, куда вошли Донецкая, Луганская и, кажется, Днепропетровская области. Затем об этом забыли. Я думаю, сейчас это тоже нужно сделать: создать свободную экономическую зону в Донецкой области — не только на неконтролируемых территориях, а во всей области. Во всей Луганской области, возможно, в Днепропетровской, возможно, где-то еще… И когда люди займутся конкретными делами, туда пойдут инвестиции. И не надо будет говорить о каком-то особом статусе Донбасса», — заявил Кравчук.