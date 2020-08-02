По его словам, подавляющее большинство населения стран СНГ по-прежнему видит в России центр цивилизации и стремится к нему. В таких настроениях можно видеть и заслугу российской «мягкой силы», прежде всего СМИ.
«Но и на этом направлении российская политика небезупречна. И та же оранжевая революция на Украине стала возможной благодаря ряду глобальных ошибок России, в том числе и в сфере применения «мягкой силы». Запад на украинской почве действовал агрессивнее и эффективнее», — рассказал философ.
В Европе «мягкая сила» России имеет исключительно оборонительные задачи и является — с точки зрения технологий — устаревшей. В этой политике Россия исходит из принципа приоритета ценностей над средствами, а Запад воспринимается ею в рамках христианской парадигмы — в качестве исторического субъекта, обладающего доброй волей.
В то время, когда сам Запад проводит идеологическую политику дегуманизации России и русских и использует при этом все возможные средства, добавил Сергей Иванников.
Полностью интервью можно прочитать здесь.