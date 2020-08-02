Главные достижения российской «мягкой силы» связаны с постсоветским пространством, рассказал в интервью изданию Украина.ру политический философ Сергей Иванников

Сергей Иванников: Для Запада «мягкая сила» — способ агрессии, для России — защиты © nupds.ru

«Но и на этом направлении российская политика небезупречна. И та же оранжевая революция на Украине стала возможной благодаря ряду глобальных ошибок России, в том числе и в сфере применения «мягкой силы». Запад на украинской почве действовал агрессивнее и эффективнее», — рассказал философ.

В Европе «мягкая сила» России имеет исключительно оборонительные задачи и является — с точки зрения технологий — устаревшей. В этой политике Россия исходит из принципа приоритета ценностей над средствами, а Запад воспринимается ею в рамках христианской парадигмы — в качестве исторического субъекта, обладающего доброй волей.

В то время, когда сам Запад проводит идеологическую политику дегуманизации России и русских и использует при этом все возможные средства, добавил Сергей Иванников.

Полностью интервью можно прочитать здесь.