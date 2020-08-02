Американское общество находится в «нокдауне» и вряд ли из него выберется – в настоящее время происходит его переформатирование не в лучшую сторону, считает православный активист из Москвы Филипп Грилль. Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру

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