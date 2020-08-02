«Американское белое общество находится в "нокдауне". Многолетняя промывка мозгов американцев политкорректностью, толерантностью и мультикультурализмом сделали роковое дело, американцы стали бессильными и разобщенными, легко сдали памятники своим героям и отцам-основателям и основные свободы, которыми дорожили столетиями», — сказал Грилль.
По его мнению, в США грядет совершенно новый этап существования, а переформатирование общества продолжится и дальше — не в лучшую сторону.
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