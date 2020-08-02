«Соратники» президента Белоруссии Александра Лукашенко объяснили ему, что Россия хочет его свергнуть и показали «подготовку к майдану». Об этом написал политолог Ростислав Ищенко в статье «Самосвержение Лукашенко. На кону больше, чем президентство» для издания Украина.ру

Самосвержение Лукашенко. На кону больше чем президентство © РИА Новости, Михаил Климентьев | Перейти в фотобанк Ростислава Ищенко, какая-то белорусская компания, наняла «российскую ЧВК» охранять нефтеперерабатывающие мощности правительства Сараджа в Ливии.

«Итак в Белоруссию завозят, и почти на неделю оставляют там, три десятка представителей "ЧВК". Заметим, что поклонники Лукашенко, приходящие в восторг от «высокопрофессионального КГБ Белоруссии», не объясняют, как могла существовать вне поля зрения этого КГБ белорусская фирма, вербующая "российские ЧВК" для работы в Ливии, да ещё и на проблемной, с точки зрения российской внешней политики, стороне конфликта. Самое простое и самое правдоподобное объяснение — фирма, нанявшая "ЧВК", изначально работала по заданию КГБ Белоруссии. Необходимо было заманить соответствующих людей на белорусскую территорию», — считает политолог.

Следственный комитет Белоруссии обвиняет граждан России, задержанных 29 июля под Минском в подготовке массовых беспорядков и террористических актов.

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