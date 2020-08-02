По его словам, головы протестующих в том же Хабаровске засеяли так называемыми «свободами» и «альтернативами» другой жизни, внушив, что может быть другая, лучшая жизнь при смене власти в России. Поэтому напряженность в российском обществе может нарастать.
«Как справится со всем этим российская власть, не знаю, но опыт по срыву цветных революций у нее есть. Она будет попросту отсекать от протестов подпитывающие их разного рода экстремистские организации, и все в итоге может само собой затихнуть. Тут уж как спецслужбы сработают», — рассказал собеседник издания.
В любом случае протесты без конструктива приводят к хаосу и беспорядкам, и не хочется, чтобы Россия повторяла ошибки Украины, добавил Денис Садоха.
Полностью интервью можно прочитать здесь.