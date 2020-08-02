В России могут начаться массовые протесты, как в США, однако опыт по срыву цветных революций у российских спецслужб есть. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал главред украинского информагентства «Прессинформ» Денис Садоха

Денис Садоха: Для предотвращения гражданской войны в США могут ограничить гражданские свободы © предоставлено Д.Садоха

«Как справится со всем этим российская власть, не знаю, но опыт по срыву цветных революций у нее есть. Она будет попросту отсекать от протестов подпитывающие их разного рода экстремистские организации, и все в итоге может само собой затихнуть. Тут уж как спецслужбы сработают», — рассказал собеседник издания.

В любом случае протесты без конструктива приводят к хаосу и беспорядкам, и не хочется, чтобы Россия повторяла ошибки Украины, добавил Денис Садоха.

Полностью интервью можно прочитать здесь.